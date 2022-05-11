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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü açık açık söyledi: Putin, yenildiğini hissederse nükleer silah kullanır

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü açık açık söyledi: Putin, yenildiğini hissederse nükleer silah kullanır

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten tüm dünyayı bir kez daha tedirgin eden açıklama geldi. Haines, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yenilmeye başlarsa nükleer silah kullanabileceğini ifade etti.

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ABD'nin istihbarat servislerinin yöneticileri salı günü Senato'da dünyadaki mevcut tehditler ile ilgili bir brifing verdi.  Haines, Ukrayna'daki savaşın uzun süre devam edebileceğini söylerken, Rusya'da seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmesinin de olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi. 

Haines, Putin'in ABD ve müttefiklerini Ukrayna'ya daha fazla destek vermekten caydırmak için nükleer silahlarla göz korkutmaya çalışmaya devam edeceğini söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, ayrıca savaşın doğu ve güneye odaklanmasının yüksek ihtimalle geçici olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmediğini dile getirdi. 

Rus liderin, rejimine varoluşsal bir tehdit görmediği sürece nükleer silah kullanmayacağını ifade eden Haines, Putin'in Ukrayna'da yenilgiyi böyle bir tehdit olarak görebileceğini dile getirdi. 

Haines, böyle bir durumda dünyanın büyük ihtimalle nükleer silah kullanılacağından önceden haberdar olacağını belirtti.

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