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Ekrem İmamoğlu'na operasyonu Canan Kaftancıoğlu yapıyor! İşte kanıtları...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'de son günlerde kaynayan kazan misali yaşanan gelişmelere dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu için söylediği iddia edilen 'yolumdan çekil' ifadesi sonrası ortaya çıkan tepkiler neyin habercisi?. Ekrem İmamoğlu'na çekilen operasyonun arkasında Canan Kaftancıoğlu mu var?

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Bütün bu sorulara cevap arayan Hadi Özışık, bulmacanın parçalarını birleştirdiğinde Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylemlerin arkasındaki esas ismin, Kaftancıoğlu olduğu sonucuna ulaşıldığına dikkat çekti. İşte Özışık'ın youtube kanalındaki yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamalar;

''Ağzı olan konuşuyor. Klavyesi olan parmaklarını konuşturuyor. Bugüne kadar yere göğe sığdıramadıkları Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada linç etmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Atilla Taş başı çekti
Atilla Taş "hakkımı helal etmiyorum diye başı çekti. Sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri birbirleriyle yarışıyorlar. Hal böyle iken Ekrem İmamoğlu'nu savunan bir tane CHP'linin çıkmaması ilginç değil mi?. Yoksa çıktı da ben mi görmedim. Üstüne bir de VIP minibüs skandalı patlayınca iş iyice çığırından çıktı. Şimdi de "İmamoğlu'na bir operasyon mu yapılıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

Canan Kaftancıoğlu tepki göstermiyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atilla Taş'ın sohbet odasına giriyor, ortalık yangın yeri ve kuzu kuzu dinliyor hiçbir tepki göstermiyor. Canan Kaftancıoğlu'nun bu kadar sessiz kalması kafaları karıştırdı. Acaba Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na bir operasyon mu yapıyor?. Geçmişi hatırlayın, bir kitap yazıldı ve Ekrem İmamoğlu kahraman ilan edildi.

O zaman Canan Kaftancıoğlu "bir dakika" deyip ortaya çıktı ve "İmamoğlu neden kahraman oluyor ki asıl kahraman ben ve ekibim" dedi. Ekrem İmamoğlu Avrupa yakasında "Vız gelir tırıs gider" diye meydan okuduğu Deniz Gezmiş ve arkadaşları için anma törenine katılırken, Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy'de paralel Deniz Gezmiş'i anma programına katılıyor.

Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki temsilcisi Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısını dolayısıyla da Kaftancıoğlu'nu yalancı ilan etti. Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik operasyon yapıldığını belirtip "Onları akıllı olmaya davet ediyorum" derken Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldığını kulislere kulak kabartan herkes biliyor. Tüm bunların. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" demesinden sonra gelmesini de tüm bunları okurken aklınızın bir köşesinde tutun... Operasyonu kim yapıyor net göreceksiniz.''

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