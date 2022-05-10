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Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde görev yaptığı ortaokulda 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen matematik öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.'nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. İddiaya göre, öğretmen Z.K.'nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

"İftira atmaktadırlar"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öğretmen Z.K.'nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilince mesleğine geri döndüğü öğrenildi.

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