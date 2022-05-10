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Merdan Yanardağ'dan kaybettiği dava sonrası küstah sözler! SİHA'lara oyuncak demişti

Merdan Yanardağ'dan kaybettiği dava sonrası küstah sözler! SİHA'lara oyuncak demişti

TÜRKİYE'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alan ve 'bunlar oyuncak' ifadesini kullanan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kaybettiği dava sonrası yargıyı tehdit etti.

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Tüm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) her fırsatta hedef alan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan ve kaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.

SİHA'lardan 'gerçek değil oyuncak uçak' diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.

Davayı kaybedince yargıya tehdit savurdu
Söz konusu kararı 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek, biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin" diye konuştu.

"Ben de milli bir iş yapıyorum"
Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.

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