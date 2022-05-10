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4 gündür haber alınamıyordu! Feci halde bulundu

4 gündür haber alınamıyordu! Feci halde bulundu

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 6 Mayıs gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki gencin cesedi, park halindeki aracında bulundu.

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Manavgat’ta pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 aylık çocuğu bulunan 30 yaşındaki Osman Şenol, 6 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Şelale Mahallesi'nde bulunan evlerinden pazarcılık yaptığı kapalı kasa kamyonetiyle ayrıldı. Sabah tüm aramalarına rağmen Osman Şenol’dan haber alamayan ailesi karakola giderek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, acı haber bugün öğle saatlerinde geldi.

Osman Şenol, Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde  sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park halindeki kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. 

Osman Şenol’un cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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