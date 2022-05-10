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İhtiyaç fazlası Kovid-19 aşıları imha ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İhtiyaç fazlası Kovid-19 aşıları imha ediliyor

NORVEÇ'in ihtiyaç fazlası 137 binden fazla Kovid-19 aşısını imha ettiği bildirildi.

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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, küresel talebin değişmemesi durumunda daha fazla aşının imha edileceği belirtildi.

Ülkede ihtiyaç fazlası 137 binden fazla Kovid-19 aşısının imha edildiği aktarılan açıklamada, salgın dönemi boyunca ilk kez aşı tedarikinin talebi aştığı ve benzeri durumun çoğu Avrupa ülkesinde de yaşanabileceği kaydedildi.

Norveç'in BM destekli küresel aşı programı COVAX dahil 25'ten fazla ülkeye 7,4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladığı ifade ediliyor.

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