Kuytulcular lideri Alparslan Kuytul evli mi kaç çocuğu var? Alparslan Kuytul aslen nereli?

Furkancılar' ya da 'Kuytulcular' olarak bilinen dini yapılanma sık sık güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen örgütün lideri Alparslan Kuytul Adana'da gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Alparslan Kuytul kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Peki Alparslan Kuytul evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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ADANA'da yaşanan son olayların ardından kamuoyunda Kuytulcular ya da Furkancılar olarak bilinen dini yapılanma yeniden merak konusu oldu. Sık sık organize bir şekilde güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen ve kolluk kuvvetlerini tahrik eden Kuytulcular'ın lideri Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Alparslan Kuytul kimdir, yaşı kaç, aslen nereli soruları merak edildi.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kuytul, sabah Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kuytul, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Kuytul, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alpaslan Kuytul kimdir: Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.

Darbeye bu sözlerle açık açık destek vermişti:

Kuytul 15 Temmuz FETÖ darbesinden hemen önce de, darbeden haberdar olduğuna dair sinyal vermişti. Yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanan Kuytul, ''Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir' demişti.

15 Temmuz gecesi girişimin olduğu saatlerde darbenin başarıya ulaştığına inananan Alparslan Kuytul ''hayırlı olsun'' mesajı göndermişti.

Darbenin başarısız olmasından tam bir hafta sonra yaptığı yeni açıklamayla tıpkı FETÖ'cülerin 'tiyatro' söylemine sahip çıktı. Darbeyi takip eden günlerde FETÖ'cülerin tutuklanmasına tepki gösteren Alpaslan Kuytul, yargının ByLock kararına da karşı çıkmıştı.