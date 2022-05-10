Dilek Ceylan'ı öldüren katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması

ANKARA'da, iki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren İdris Nesim, "kontrolünü kaybettiği için" cinayeti işlediğini savundu.

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Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde 1 Mayıs'ta silahla vurarak öldüren İdris Nesim savcılıkta ifade verdi. Dilek Ceylan'ın bir dönem yanında çalıştığını ve bu vesileyle tanıştıklarını belirten Nesim, ilerleyen süreçte aralarında duygusal ilişki başladığını iddia etti.

Bir dönem evlilik planları yaptıklarını ancak aralarında sık sık tartışma çıktığı için ilişkilerini daha ileriye götüremediklerini öne süren katil zanlısı, buna rağmen görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İdris Nesim ifadesinde, olay günü buluştuğu arkadaşı M.A'yla, Dilek Ceylan ile ilişkisi hakkında konuştuğunu, ardından sohbette geçen konuların doğru olup olmadığını sormak için Ceylan ile önce arabada görüştüğünü, aralarında tartışma çıkması üzerine eve gittiklerini söyledi.

Arabadaki tabancayı yanına aldığını anlatan İdris Nesim, bunu Dilek Ceylan'ı korkutmak amacıyla yaptığını öne sürdü.

Zanlı Nesim, evde Dilek Ceylan ile aralarında geçen tartışma sonrası kontrolünü kaybettiğini, bunun ardından tabancayı ateşlediğini savundu.

Dilek Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.