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Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Kurbağa zehri ve horoz kanı detayı...

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Kurbağa zehri ve horoz kanı detayı...

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Aleksandr Subbotin, katıldığı şaman ayininde yaşamını yitirdi.

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Lukoil’in eski üst düzey yöneticilerinden biri olan, milyarder Aleksandr Subbotin'in, Moskova’nın Mıtişi ilçesinde düzenlenen şaman ayininde “akşamdan kalmalıktan arınma” seansında, “alternatif tıp” adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi. Aleksandr Subbotin’in fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı ve Korvalol adı verilen bitkisel içerikli bir ilaç kullanarak hastayı iyileştirmeye çalıştıkları aktarıldı. Eskiden Lukoil'in yönetim kurulu üyesi olan Subbotin, daha sonra "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

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