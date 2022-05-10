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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Şimdi yandılar stokçuluğa hapis cezası artırılıyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Şimdi yandılar stokçuluğa hapis cezası artırılıyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı hapis cezasının artırılacağını duyurdu. Bozdağ, "Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulara karşı atılacak yeni adımı duyurdu. Bozdağ, düzenlemenin bu ay Meclis'e sunulacağını bildirdi. Bakan Bozdağ, "Stokçuluk yapana hapis cezaları artırılacak. Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, stokçuluğa karşı sert adımlar atılacağını açıklamış, cezaların artırılacağını ifade etmişti. Erdoğan, "Denetimleri, sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir.  Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca, üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz." diye konuşmuştu.

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