BIST 2.481
DOLAR 15,25
EURO 16,13
ALTIN 911,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de bakıcı dehşeti! Tartışma korkunç bitti kanlar içinde yere yığıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de bakıcı dehşeti! Tartışma korkunç bitti kanlar içinde yere yığıldı

 İZMİR'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı bakıcısının itmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaşlı adamın bakıcısı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 09.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi 319 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sait Ali Büyükbaş (65) ile birlikte yaşadığı bakıcısı  G.B. (53)  arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede çıktı. Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Talihsiz adam hayatını kaybetti
Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yayla Agro Gıda 11-12,13 Mayıs'ta halka arz oluyor
Yayla Agro Gıda 11-12,13 Mayıs'ta halka arz oluyor
Merkez Bankası'ndan bankalara döviz talimatı! Sadece o saatlerde yapın
Merkez Bankası'ndan bankalara döviz talimatı! Sadece o saatlerde yapın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Şimdi yandılar stokçuluğa hapis cezası artırılıyor!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Şimdi yandılar stokçuluğa hapis cezası artırılıyor!
NASA'dan deprem açıklaması! En büyüğünün şiddeti bakın kaç
NASA'dan deprem açıklaması! En büyüğünün şiddeti bakın kaç
Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta Türkiye 2022 Eurovision'a katıldı mı?
Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta Türkiye 2022 Eurovision'a katıldı mı?
ŞOK Marketler, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı görkemli büyüme
ŞOK Marketler, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı görkemli büyüme
480 bin liraya satışa sunulan ayakkabı ilgi çekti!
480 bin liraya satışa sunulan ayakkabı ilgi çekti!
Azat İpek kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?
Azat İpek kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?
Yargıtay'dan Abdullah Avcı kararı: 17 milyon 130 bin lira tazminat..
Yargıtay'dan Abdullah Avcı kararı: 17 milyon 130 bin lira tazminat..
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa sahnesinde parkeye "şampiyonluk" için çıkıyor
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa sahnesinde parkeye "şampiyonluk" için çıkıyor