Başarılı oyuncu ve model Azat İpek hakkında pek çok soru merak ediliyor. Hem kariyeri hem de fiziği ile göz dolduran Azat İpek kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı araştırması özellikle genç kızlar tarafından yapılıyor. İşte Azat İpek hakkında her şey…

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Oyuncu ve model Azat İpek 8 Eylül 1996 doğumlu Mardin doğumludur. Mardin'de doğup büyüyen ve yaşamaya devam eden İpek yer aldığı projeler ve reklam filmleri ile adından söz ettirmektedir.

Azat İpek son zamanların parlayan yıldızı haline geldi. Özel hayatı ile ilgili çok fazla bilgi paylaşmayan İpek çekmiş olduğu spor ve fitness videoları ile daha çok gündeme geliyor. Oyunculuk ve modellik kariyerine lise sonrasında hemen başlayan İpek Dubai'de ilk modellik işini yaptı. Daha sonra oyunculuk üzerine ağır bir eğitim aldı. Pek çok ünlü isimle çalışan ve oyunculuk üzerine eğitim alan Azat İpek reklam filmleri ile pek çok projede kendini gösterdi.

En çok sevilen rollerinden biri Malazgirt 1071 de Bizans ordu komutanı rolü oldu. Daha sonra Boyner ve Nike markalarını temsil eden modellik işlem işlerini yaptı. Şu anda yurt dışında bulunduğu yeni bir reklam çekimi için çalışmalarını sürdürüyor. Singapur ve Dubai'de lüks otellerin katalog çekimlerinde yer alan İpek kariyerine oyunculuk ve modellik ağırlıklı olarak devam etmek istiyor.