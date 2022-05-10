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Harkov'da vurulan apartmanda 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı

Harkov'da vurulan apartmanda 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı

UKRAYNA'nın Harkov bölgesine bağlı İzyum kentinde geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan bir binanın enkazında bugün 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde Rus ordusu tarafından çok katlı bir apartman vurulmuştu. Bölgede devam eden çalışmaların ardından bugün binanın enkazında 44 sivilin cesedine ulaşıldı.
Harkov Valisi Oleg Sinegunov bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 katlı bina içindeki sivillerle birlikte çöktü. Bu Rus işgalcilerin sivil halka karşı işledikleri bir başka korkunç savaş suçudur" dedi.

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