BIST 2.489
DOLAR 15,23
EURO 16,12
ALTIN 911,31
HABER /  POLİTİKA

Son seçimi en doğru tahmin eden ORC Araştırma'dan bomba anket! İttifaklar arası fark açılıyor

Son seçimi en doğru tahmin eden ORC Araştırma'dan bomba anket! İttifaklar arası fark açılıyor

ORC Araştırma, Mayıs 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı. AK Parti yüzde 28'e gerilerken, CHP lire arasındaki puan farkı 4'e düştü. Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı...

Abone ol

Son seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketleri arasında yer alan ORC Araştırma, 'Bu Pazar Genel Seçim Olsa / Mayıs 2022 Araştırma' sonuçlarını yayınladı. ORC anketine göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın gerisinde kaldı.  

5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen Mayıs 2022 anketine göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor. 

Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin önünde...
ORC'nin Mayıs 2022 anketine göre, Gelecek Partisi yüzde 2.1, DEVA Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1.6, Türkiye DEğişim Partisi yüzde 1.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.1, BBP yüzde 1, Demokrat Parti ise yüzde 0.6 oy alıyor. 

Millet İttifakı arayı açıyor
ORC anketine göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılıyor. Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 35.2 o alırken, Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) ise yüzde 42.5 oy alıyor. 

İlgili Haberler
AK Parti'nin son anketini açıkladı! 'Yüzde 40'a doğru tırmanıyoruz' deyip enflasyonu seçimden önce halletmeliyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Tuğba Şenoğlu sevgilisi var mı Tuğba Şenoğlu boyu ve kilosu kaç?
Tuğba Şenoğlu sevgilisi var mı Tuğba Şenoğlu boyu ve kilosu kaç?
Elektrik kesintisi var ne zaman gelecek? 10 Mayıs Bedaş elektrik kesintisi saatleri
Elektrik kesintisi var ne zaman gelecek? 10 Mayıs Bedaş elektrik kesintisi saatleri
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında boyu kaç Tuğba Şenoğlu kimdir, hangi takımda?
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında boyu kaç Tuğba Şenoğlu kimdir, hangi takımda?
Nesin Vakfı'nın hesapları neden bloke edildi? Ali Nesin İsmailağa cemaati ile komşu olunca...
Nesin Vakfı'nın hesapları neden bloke edildi? Ali Nesin İsmailağa cemaati ile komşu olunca...
Kayıplar yoğunlaştı! Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kayıplar yoğunlaştı! Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Benzine kallavi zam geliyor! Benzinin litresi 11 Mayıs 2022 günü 78 kuruş artacak
Benzine kallavi zam geliyor! Benzinin litresi 11 Mayıs 2022 günü 78 kuruş artacak
DEVA Partisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti
DEVA Partisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti
Güçlü Aydoğdu kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? Gizem Katmer nişanlısı mesleği
Güçlü Aydoğdu kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? Gizem Katmer nişanlısı mesleği
Sebze meyve lüks oldu! Yüzde 343'e varan oranlarda artış
Sebze meyve lüks oldu! Yüzde 343'e varan oranlarda artış
Dolar 15 lirayı aştı ve durmuyor! İşte 10 Mayıs 2022 piyasalarda son durum
Dolar 15 lirayı aştı ve durmuyor! İşte 10 Mayıs 2022 piyasalarda son durum