Son seçimi en doğru tahmin eden ORC Araştırma'dan bomba anket! İttifaklar arası fark açılıyor

ORC Araştırma, Mayıs 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı. AK Parti yüzde 28'e gerilerken, CHP lire arasındaki puan farkı 4'e düştü. Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı...

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Son seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketleri arasında yer alan ORC Araştırma, 'Bu Pazar Genel Seçim Olsa / Mayıs 2022 Araştırma' sonuçlarını yayınladı. ORC anketine göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın gerisinde kaldı.

5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen Mayıs 2022 anketine göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.

Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin önünde...

ORC'nin Mayıs 2022 anketine göre, Gelecek Partisi yüzde 2.1, DEVA Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1.6, Türkiye DEğişim Partisi yüzde 1.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.1, BBP yüzde 1, Demokrat Parti ise yüzde 0.6 oy alıyor.

Millet İttifakı arayı açıyor

ORC anketine göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılıyor. Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 35.2 o alırken, Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) ise yüzde 42.5 oy alıyor.