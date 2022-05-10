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AK Parti'nin son anketini açıkladı! 'Yüzde 40'a doğru tırmanıyoruz' deyip enflasyonu seçimden önce halletmeliyiz

AK Parti'nin son anketini açıkladı! 'Yüzde 40'a doğru tırmanıyoruz' deyip enflasyonu seçimden önce halletmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranında bir düşüş yaşandığını ancak şu an yüzde 40'a doğru tırmandığını söyledi. "Enflasyonu dizginlememiz, seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor " diyen Şen, "Bu enflasyon seçime kadar düşecek, seçmen ekonomiye bakar" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranında bir düşüş yaşandığını ancak şu an yüzde 40'a doğru tırmandığını söyledi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti'li Şen, "AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz" dedi. İşte Şen'in açıklamalarından satır başları:

Bizim enflasyonu dizginlememiz gerekiyor
- Bizim AK Parti olarak enflasyonu biraz dizginlememiz gerekiyor. Koronavirüs'ü hep sağlık üzerinden okuduk ama esas ekonomiyi vurdu. Doğalgaz 10 kat arttı. Dünya ekonomisine bu durumların yansımaması düşünülemez.

Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor
- Vatandaşımız bu durumların geçici olduğunu bilsin yeter. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biz bunu kendi ödevimiz olarak yapmak zorundayız. Seçimden önce her şeyi halletmemiz gerekiyor.

Seçmen cep ekonomisine bakar
- 2023'te Türkiye'nin elektrikli arabası sokaklarda olacak. Karadeniz'den doğalgaz gelecek. Bu enflasyon seçime kadar düşecek. Seçmen cep ekonomisine, mutfak ekonomisine ve ülke ekonomisine bakar."

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