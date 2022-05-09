Trabzonspor'un Altay ile oynayacağı maç İstanbul'a alındı
Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile Altay arasındaki mücadele İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Abone ol
TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Giresunspor-Başakşehir (Çotanak)
19.00 Konyaspor-Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Rizespor-Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)