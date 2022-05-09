BIST 2.466
DOLAR 15,09
EURO 15,97
ALTIN 899,71
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Altay ile oynayacağı maç İstanbul'a alındı

Trabzonspor'un Altay ile oynayacağı maç İstanbul'a alındı

Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile Altay arasındaki mücadele İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Abone ol

TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Giresunspor-Başakşehir (Çotanak)
19.00 Konyaspor-Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Rizespor-Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor evinde kazandı! Konyaspor ikincilik yarışında ağır yara aldı
Antalyaspor evinde kazandı! Konyaspor ikincilik yarışında ağır yara aldı
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu
Okul müdüresi skandala imza attı! Çocuklara zorla oruç bozdurdu
Okul müdüresi skandala imza attı! Çocuklara zorla oruç bozdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Vatandaşlara sunulacak konut paketlerini de açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Vatandaşlara sunulacak konut paketlerini de açıkladı
Antalya'da otomobil uçuruma yuvalandı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da otomobil uçuruma yuvalandı! Ölü ve yaralılar var
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı
Türkiye'den yeni hamle! Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor
Türkiye'den yeni hamle! Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor
Rusya'nın uçakları uçamadı! Bahane inandırıcı bulunmadı
Rusya'nın uçakları uçamadı! Bahane inandırıcı bulunmadı
The Economist'ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Çinlileri geride bıraktılar
The Economist'ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Çinlileri geride bıraktılar
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada Alparslan Kuytul tutuklandı
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada Alparslan Kuytul tutuklandı