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Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı

Haiti'de '400 Mawozo' adlı çete, turist otobüsünde seyahat eden 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dominik Cumhuriyeti'nte bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

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Haiti'de fidye için adam kaçırma eylemleri ile ün salan '400 Mawozo' adlı çete, başkent Port-au-Prince'in dışında turist otobüsünü hedef aldı.

Haiti basınında yer alan haberlerde çetenin otobüste bulunan 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdığı ifade edilerek geri kalan 8'inin Haitili ve otobüs şoförünün ise Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Adam kaçırma eyleminin geçtiğimiz yıl '400 Mawozo' tarafından ABD'li ve Kanadalı 17 Hristiyan misyonerin kaçırıldığı Croix-des-Bouquets yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Dominik Cumhuriyeti basınında yer alan haberlerde ise kaçırılan Türk vatandaşlarının Haiti'ye komşu Dominik Cumhuriyeti'nden geçtiği ifade edildi.

Haiti'de adam kaçırma olayları arttı

Haiti'nin İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine göre geçen yıl 81'i yabancı uyruklu bin 200'den fazla kişi kaçırıldı. Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada başkent Port-au-Prince yakınlarında iki hafta önce çeteler arasında çıkan çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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