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Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Terörist elebaşının heykelini dikecekti

Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Terörist elebaşının heykelini dikecekti

6-8 Ekim olaylarının faili eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden kaleme aldığı yazısında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Birlik çağrısı yapan Demirtaş'a gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi. Demirtaş için, "PKK'nın sözcüsü terörist elebaşının heykelini dikecekti" ifadesini kullanan Şener, "Yakında 'tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak' der mi der" dedi.

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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasındaki konuşmada terör örgütü PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı övmesi sebebiyle 'terör örgütü propagandası' suçundan hapisle cezalandırılmıştı.

Zaman zaman avukatları aracılığıyla destekçilerine mesajlar gönderen Demirtaş, bu kez hapisten bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, söz konusu yazısında şaşırtan ifadelere yer verdi.

"Ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir"
T24'ün haberine göre birlik çağrısı yapan Demirtaş, "Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın. Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

Nedim Şener: Terörist elebaşının heykelini dikecekti
Demirtaş'ın bu açıklamalarına gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Demirtaş'ın sözlerini alıntılayan Şener, "PKK'nın sözcüsü terörist elebaşının heykelini dikecekti, yakında 'tek devlet tek millet tek vatan tek bayrak' der mi der" ifadelerini kullandı.

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