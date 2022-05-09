İngiltere uyardı: Türkiye'de sokak köpeklerinden kendinizi koruyun

İNGİLTERE hükümetinin resmi internet sayfasında Türkiye'deki sokak köpekleri için uyarıda bulunuldu. Bilgilendirme yazısında, "Başıboş köpeklere yaklaşmayın" denildi.

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TÜRKİYE'de sokak köpeklerinin insanlara saldırdığına dair haberler son dönemde artış gösterdi. Vatandaşlar söz konusu hayvanların sokaklardan toplanması konusunda yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Böyle bir dönemde İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'de köpeklere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Yaklaşan yaz mevsimi öncesi yapılan uyarı İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinin' Yurt dışı seyahat tavsiyesi: Türkiye' bölümünde yer aldı.

"Saldırgan olabiliyorlar"

Bilgilendirme yazısında Türkiye'deki çoğu kasaba ve şehirde başıboş köpeklerin varlığından bahsedildi. Aynı yazıda, "Yerel yetkililer sayıları kontrol altına alma için harekete geçiyor ancak sürüler parklarda ve boş arazilerde toplanarak saldırgan olabiliyor" denildi.

"Başıboş köpeklere yaklaşmayın"

"Kendinize dikkat edin, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmayın" uyarısına da yer verilerek ısırılma durumunda Türk sağlık yetkililerinden tıbbi yardım alınması gerektiği hatırlatıldı.