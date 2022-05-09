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Almanya'da ilginç tartışma: Emekliler kış aylarında Türkiye'de kalsın

Almanya'da ilginç tartışma: Emekliler kış aylarında Türkiye'de kalsın

ALMANYA'da doğal gaz tasarrufu konusunda ilginç bir öneri ortaya atıldı. Alman emeklilerin soğuk kış günlerinde Türkiye'nin güneyinde kalabileceği belirtildi.

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Enerjide önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya çıkış yolu arıyor. Almanya Ekonomi Bakanlığının yayınladığı rapora göre Rus doğal gazına bağımlılık yüzde 55'ten yüzde 35'e geriledi. Diğer taraftan Berlin yönetimi Moskova'ya yaptırımlara temkinli yaklaşıyor.

Almanya'da tartışma: Emekliler kış tatili için Türkiye'ye gitsin
Almanya basınından Bild gazetesinde ise gelecek kış mevsiminde gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı. "Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye'de geçirmeli" başlıklı haberde Alman emeklilerin önümüzdeki kış aylarını güneyde geçirmesi gerektiği kaydedildi.

Devlet desteği önerisi
Öneri seyahat acenteleri derneği VUSR'un başkanı Marija Linnhoff'tan geldi. Linnhoff, Alman devletinin Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye uzun vadeli seyahatler için 500 avroluk destekte bulunması gerektiğini savundu. Haberde, "Bu endüstrinin gazını kurtarır ve emeklilerin tatil yerlerini destekler" denildi.

Karşı çıktılar: Çılgınca bir fikir
Almanya Sosyal Demokrat Partisinden Ralf Stegner, "Bu çılgınca bir fikir. Enerji politikası sorunlarımızın çözümüne bir katkı değil" ifadesini kullandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart da söz konusu görüşe karşı çıktı. Pinkwart, "Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse bu satın alma gücüne mal olabilir" uyarısında bulundu.

"Teklif; rekor borç, özel fonlar ve enflasyonla ilgili ek harcamalara ilave olarak en az 10 milyar avroya mal olur" diyen Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden Jana Schimke, bunun 'ölçülebilir' olmadığını sözlerine ekledi.

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