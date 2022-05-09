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Umre seferleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı adayların büyük heyecanı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Umre seferleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı adayların büyük heyecanı

Türkiye'de salgının azalmasıyla birlikte 2 yıl aradan sonra Umre ziyaretlerine de başlandı. Bu çerçevede 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gitti.

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Suudi Arabistan korona virüssalgının azalmasıyla birlikte Umre ziyaretlerine de yeniden başlanması yönünde karar vermişti. Bu çerçevede Umre'ye gidecek 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı'na geldi. 

Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup havalimanında ihram giydikten sonra toplu olarak Umre duasını yaptı. Ankara ve İstanbul'dan gelen grup, Umre duasını yaptıktan sonra Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla kutsal topraklara hareket etti. Yolculuk öncesi gazetecilere açıklama yapan vatandaşlar yeniden kutsal topraklara gittikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"2-3 senedir bekliyordum"
Umre yolcularından Zikri Ilgar, “Daha önce Umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan Umresi için niyetlendik ama havayolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu” dedi.
Günay Şahin ise, “İlk kez gidiyorum. Zaten bekliyordum 2 -3 senedir. Bu sene nasip oldu Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

"Talep çok oldu"
Turizm Acentesi yetkili Muhammed Ali Çatak ise, "Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle Eylül ayına ertelemek zorunda kaldık" dedi.

"Eşime söz vermiştim"
Umre'ye beraber gitmek için eşine söz verdiğini söyleyen İsmail Şahin, ”Kocaaeli’nden gidiyorum. Daha önce hac yapmıştım. Hanımla yeni gidiyoruz. Söz vermiştim. Nasip oldu gidiyoruz. Sevinçliyiz. Heyecanlıyız. Cenabı Allah nasip ettiği için çok mutluyuz” diye konuştu.

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