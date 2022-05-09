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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Microsoft son kez uyardı! 1 ay sonra kapanıyor: Bu yıl resmen emekli olacak

Microsoft son kez uyardı! 1 ay sonra kapanıyor: Bu yıl resmen emekli olacak

Haziran ayında Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılar için yeniden bir uyarı mesajı yayınladı.

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Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, önümüzdeki haziran ayında tüm sürümler için desteği kesecek. Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak. Desteğin sonlanmasına birkaç ay kala şirket, halen tarayıcıyı kullananlara yönelik bir hatırlatma yayınladı. Microsoft'un donanım kıdemli ürün müdürü Eric Van Aelstyn, hala Interner Explorer kullanan işletmelerin son tarihi beklememelerini tavsiye etti.



5 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak
Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak. Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor." denmişti. 

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