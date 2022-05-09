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15 ayrı suçtan aranan firari gece bekçilerine yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
15 ayrı suçtan aranan firari gece bekçilerine yakalandı

Çorum’da hakkında 15 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs, gece bekçileri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonuna giderek silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan H.İ.K. ve T.K.'nın kullandığı otomobili Bahabey Caddesi üzerinde fark eden gece bekçileri şüphelileri takibe aldı.

Bekçilerden kaçarken üzerlerinde bulunan silahı da atan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda kaçarken attıkları suç aleti tabanca da bulundu. Yakalanan şahıslardan H.İ.K.'nın hakkında 15 ayrı suçtan aranma kaydığı olduğu ve 3.5 yıldır firari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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