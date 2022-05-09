İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek. TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor’a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
10 Mayıs Salı
20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba
20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
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