BIST 2.462
DOLAR 15,06
EURO 15,92
ALTIN 904,60
HABER /  GÜNCEL

21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

 ŞİŞLİ’de bir kişi, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü. Şahsın katil zanlısının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Şişli’de bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü (38) bayram günü kaldığı dairenin terasında 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda çık sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalarda Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem Ünlü olduğu belirlendi. Kardeşini 21 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yoğurt diyeti listesi nasıl yapılır 3 günde 5 kilo verdiriyor!
Yoğurt diyeti listesi nasıl yapılır 3 günde 5 kilo verdiriyor!
TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakeminin para atışına soruşturma
TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakeminin para atışına soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Suriyeli açıklaması: Biz onları asla bu topraklardan kovmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Suriyeli açıklaması: Biz onları asla bu topraklardan kovmayız
Doların ateşi çıktı! Dolar 15 lirayı aştı işte piyasada son durum
Doların ateşi çıktı! Dolar 15 lirayı aştı işte piyasada son durum
Ayasofya Camii'nde yeni skandal! Kırılan kapıdan sonra tarihi Su Haznesi ayakkabılık oldu
Ayasofya Camii'nde yeni skandal! Kırılan kapıdan sonra tarihi Su Haznesi ayakkabılık oldu
Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir 6 gün nasıl oruç tutulur?
Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir 6 gün nasıl oruç tutulur?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus için Portekiz'de
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus için Portekiz'de
Mersin'de DEAŞ'ın iki 'karadul' canlı bombası yakalandı
Mersin'de DEAŞ'ın iki 'karadul' canlı bombası yakalandı
2022 maaşları ödemesi mayıs ayında engelli maaşları ne zaman ödenecek?
2022 maaşları ödemesi mayıs ayında engelli maaşları ne zaman ödenecek?
Su diyeti nedir nasıl yapılır 1 haftada 8 kilo verdiriyor örnek diyet programı
Su diyeti nedir nasıl yapılır 1 haftada 8 kilo verdiriyor örnek diyet programı