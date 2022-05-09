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TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakeminin para atışına soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakeminin para atışına soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlatıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

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