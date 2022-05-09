BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapıldı. Şimdi gözler BİLSEM sonuçlarında. BİLSEM sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

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İlkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM ön değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erdi, BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek. BİLSEM sonuçları 13 Mayıs günü MEB tarafından açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

BİLSEM sınavı 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapıldı. Sınavı geçebilen öğrenciler bundan sonraki süreçte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman: 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.

13 Mayıs BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM nedir:

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.