BIST 2.464
DOLAR 14,99
EURO 15,79
ALTIN 898,80
HABER /  GÜNCEL

Kars'ta araç içinde infaz!  Kırmızı ışıkta beklerken araçta silahlı saldırı ölü ve yaralı var

Kars'ta araç içinde infaz!  Kırmızı ışıkta beklerken araçta silahlı saldırı ölü ve yaralı var

KARS’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya şok suçlamalar: Atamanlar diye bir grup
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya şok suçlamalar: Atamanlar diye bir grup
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Zam üstüne zam gelmişti! Ucuz kırmızı et için destek talebi
Zam üstüne zam gelmişti! Ucuz kırmızı et için destek talebi
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?
Fedakar anne Nuran Emir hayatını engelli kızlarına adadı
Fedakar anne Nuran Emir hayatını engelli kızlarına adadı
NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı Furkan Korkmaz süre alamadı
NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı Furkan Korkmaz süre alamadı
Maliyetler arttı konutta tüketicilerin tercihi değişti
Maliyetler arttı konutta tüketicilerin tercihi değişti