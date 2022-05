Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Ali Nesin'in matematik köyü nerede, nasıl gidilir, ücreti ne kadar?

yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin , Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu. Bu haberin ardından geçtiğimiz günlerde Akit TV'ye çıktığı için eleştirilen Ali Nesin'in hayatı merak konusu oldu. eki Ali Nesin'in matematik köyü nerede, nasıl gidilir, ücreti ne kadar?

Nesin Matematik Köyü nerede: Nesin Matematik Köyü, matematik alanında faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma kurumudur. İzmir Selçuk'taki Şirince köyüne 1 km uzaklıkta bulunan, Nesin Vakfı'na ait 55 dönümlük bir arazi üzerine Ali Nesin ve Sevan Nişanyan öncülüğünde Mayıs 2007'de kurulmuştur.

Ücret:

Özel okullar için: Günübirlik programlarımızın ücreti kişi başı 275 TL’dir. Konaklamalı programlarımızın ücreti kişi başı günlük 385 TL’dir. Her iki programda da her 8 öğrenci için 1 öğretmen ücretsiz katılabilir.

Makul sayıda şoför, tur yetkilisi yer olduğu sürece Köy’de ücretsiz konaklayabilir ancak önceden bunun için söz veremiyoruz. Kesin olarak öğrenci ve öğretmen konaklamasını sağlayabiliyoruz.

Üniversiteler ve devlet okullari için: Günübirlik programlarımızın ücreti kişi başı 220 TL’dir. Konaklamalı programlarımızın ücreti kişi başı günlük 275 TL’dir. Her iki programda da her 8 öğrenci için 1 öğretmen ücretsiz katılabilir.

Yatılı bölge okulları için: Yatılı bölge okulları için konaklamalı ve günübirlik programlar ücretsizdir.

Not: Matematik Köyü kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Bu yüzden geziye katılmak isteyen ancak maddi durumu yeterli olmayan öğrencileriniz için elimizden geleni yaparız. Bu konuda bizi özel olarak bilgilendirmenizi rica ederiz.

Geziler ve Ulaşım: Geziler için servis ve ören yeri giriş ücretleri ödemeye dahil değildir. Geziler ve ulaşım gelen okulun sorumluluğundadır. İsterseniz servis ve rehber konularında yardımcı olabiliriz.

Matematik Oyunları Atölyeleri: İsterseniz aşağıdaki örnek programlara ek olarak ya da ayrıca oyun atölyeleri programlarına katılabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiler için tıklayın.

Not 1: Nesin Matematik Köyü Talimatnamesi için tıklayın. Etkinlik sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar için tıklayın.

Not 2: Öğrenciler etkinliğe gelirken mutlaka defter kalem getirmeliler.

Not 3: En az 20 öğrenci için etkinlik düzenlenebilir.

Aşağıda konaklamalı ve günübirlik olmak üzere iki örnek program sunulmuştur. Programların sürelerini ve saatlerini başvuran gruplara göre değiştirebiliriz.

Günübirlik Etkinlik Örneği

10:30. Köy`e geliş

10:30-11:00. Tanışma ve tanıtım (çay ve kek ikram edilecek)

11:00-13:00. Ders (Ali Nesin-matematikçi akademisyenler)

13:00-14:00. Öğle yemeği

14:30. Köy`den ayrılış

2,5 günlük Konaklamalı Etkinlik Örneği

1. Gün:

10:30. Köy`e geliş

10:30-11:00. Tanışma ve tanıtım (çay ve kek ikram edilecek)

11:00-13:00. Ders (Ali Nesin-matematikçi akademisyenler)

13:00-14:00. Öğle yemeği

14:00-18:30. Selçuk – Efes – Meryem Ana Gezisi

19:00. Köy`e dönüş

19:00-20:00. Akşam yemeği

20:00-22:00. Film gösterimi (satranç turnuvası da olabilir)

22:00`dan sonra. Serbest zaman

2. Gün:

08:00-09:00. Kahvaltı

09:00-11:00. Ders (Ali Nesin-matematikçi akademisyenler)

11:00-12:00. Serbest zaman

12:00-13:00. Öğle yemeği

13:00-18:30. İzmir gezisi

19:00. Köy`e dönüş

19:00-20:00. Aksam yemeği

20:00-22:00. Film gösterimi (satranç turnuvası da olabilir)

22:00`dan sonra. Serbest zaman

3. Gün:

08:00-09:00. Kahvaltı

09:00-11:00. Ders (Ali Nesin-matematikçi akademisyenler)

11:00-12:00. Serbest zaman

12:00-13:00: Öğle yemeği

13:30: Köy’den ayrılış