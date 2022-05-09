Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in hayatı merak konusu oldu. 65 yaşında olan Ali Nesin İstanbul doğumlu. Özlem Beyarslan ile evli olan Ali Nesin'in 4 tane çocuğu vardır?

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SİVAS'ta Madımak katliamında linç edilen yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin , Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu. Bu haberin ardından geçtiğimiz günlerde Akit TV'ye çıktığı için eleştirilen Ali Nesin'in hayatı merak konusu oldu.

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiği açıklandı.

Aziz Nesin’in oğlu matematikçi Ali Nesin, Twitter’da “Yetti ama” notuyla paylaştığı açıklamada, “Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir” dedi.

Ali Nesin kimdir: Ali Nesin 1956'da İstanbul'da doğdu. Paris VII Üniversitesi'nden matematikten "maitrise" derecesini aldı. Daha sonra ABD'de Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995'e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 öğretim yılını Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi.

Aziz Nesin'in oğludur: Babası Aziz Nesin'in 1995'te ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 1996'dan beri Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin dört çocuk sahibidir. Kasım 2004'ten beri de Nesin Yayınevi genel yönetmenliğini yapmaktadır ve 2011 yılından itibaren Hrant Dink Vakfı danışma kurulu üyesidir.

2003'ten beri üç ayda bir yayımlanan ve Türk Matematik Derneği'nin sahibi olduğu Matematik Dünyası adlı derginin sorumlu yazı işleri müdürüdür.

Nesin Matematik Köyü kurucusu: Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) kurucu üyesidir. Nesin Matematik Köyü'nün kurucusudur.