Nergis Nesrullayeva kaç yaşında kimdir Cem Belevi'nin yeni sevgilisi İşte Benim Stilim'den

İrem Derici ile dolu dizgin bir aşk yaşayan şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi ikinci kez aldattı ve ilişkileri bitti. Ayrılığın ardından Cem Belevi'ye 'Saltanat bitti çeyrek popçu' diyen İrem Derici olay paylaşımda bulundu. Peki Cem Belevi'nin birlikte olduğu İşte Benim Stilim yarışmacısı Nergis Nesrullayeva kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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İrem Derici ve Cem Belevi'nin olaylı başlayan aşkları yine olaylı bitti. Yazın başlayan aşkları dolu dizgin devam eden çiftten kötü haber geldi. Cem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldatında ipler tamamen koptu ve Derici imalı bir paylaşımda bulundu. Bu gelişmenin ardından Cem Belevi merak konusu oldu. Peki Cem Belevi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, şarkıları neler?

Haber hakkında resmi açıklama gelmese de İrem Derici sosyal medya hesabından, ''Saltanat sona erdi. Çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.'' dedi.

Nergis Nesrullayeva kimdir?

Nergis Nesrullayeva Best Model yarışmasına katılmıştır. Ünlü mankenler ve modeller arasında yer alıyor. Pandemi döneminde oyunculuk eğitimi aldı. İnstagram adresi @nergisnesrullayeva'dır ve yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor. İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştır.

Cem Belevi kimdir: Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.

Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.



Cem Belevi şarkıları:

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

2022 - Ondan Vazgeçemem Ben

2022 - Gizli

2022 - Bilmez (Akustik)

2022- Belki (İrem Derici düeti)