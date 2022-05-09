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Türkiye son koronavirüs vaka sayısı kaç? Binin altına düşünce ulaşımda maske yasağı bitecek

Türkiye son koronavirüs vaka sayısı kaç? Binin altına düşünce ulaşımda maske yasağı bitecek

TÜRKİYE'de ulaşımdaki maske yasağı vaka sayısı binin altına düşünce kalkacak. Peki son vaka sayımız kaç oldu. 8 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan veriler şöyle:

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 8 Mayıs 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 758 test yapıldı, 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1526 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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