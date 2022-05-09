Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı! İşte Kuytul'un gözaltına alınma nedeni

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde Adana'da gözaltına alındı. Kuytul hakkında, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili dava kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi..

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İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran eşi Semra Kuytul da "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz..’" ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesi: Bu olay düzmece olabilir Alparslan Kuytul’un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: “Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı’nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi bir takım güçlerin planladığını düşünüyorum.”

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti. Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.