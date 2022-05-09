Erdem Baş'ın eşi Servet Su Deniz kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Seksenler" gibi dizilerde rol alan oyuncu Erdem Baş ABD'ye gitti. Green Card çıkmışken ABD'ye gitmek istedim diyen Erdem Baş'ın hayatı da merak konusu oldu. 44 yaşında olan Erdem Baş aslen Ordulu. Servet Su Deniz ile evli olan Erdem Baş'ın Vera adında bir kızı var.

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Sinema ve dizi oyuncusu Erdem Baş, ABD'ye taşındı paylaşımları olay oldu. ABD'ye uçuyorum, Türkiye bir oyuncu kaybetti diyen Erdem Baş'ın hayatı da merak konusu oldu. Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Seksenler" gibi birçok dizide rol alan Erdem Baş 44 yaşında ve aslen Ordulu. Servet Su Deniz ile evli olan Erdem Baş'ın Vera adında bir kızı var. Peki Erdem Baş'ın eşi Server Su Deniz Baş kimdir, ne iş yapıyor?

ABD yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Önce benim gitmem gerekiyor, kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun? diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım. " dedi.

Erdem Baş kimdir: Erdem Baş, 1978 yılında Ordu ilimizde doğmuştur. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Hamdi Alkan ve Sadri Alışık tiyatrolarında çalıştı. Sağlık Olsun, Sevgili Karım, Kaç Baba Kaç gibi tiyatro oyunlarında oyuncu olarak görev yaptı.

Erdem Baş, 1999 yılında yayınlanmaya başlayan “Ayrılsak da Beraberiz” isimli dizide canlandırdığı Mc Erdem karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. 2005 yılında Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetip hem de başrolünü oynadığı “Organize İşler” filminde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik,Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Erdal Tosun, Tuncer Salman, Öner Erkan, Ebru Akel, Başak Köklükaya, Salih Kalyon, Cezmi Baskın, Ayberk Atilla, Bican Günalan, Osman Gidişoğlu, İclal Aydın, Sinan Bengier, Berrak Tüzünataç, Ersin Korkut, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak, Timur Acar, Onur Buldu, Bülent Emrah Parlak, Uğur Bilgin ile birlikte rol aldı.

2008 yılında Murat Şeker’in yönettiği “Plajda” filminde Sarp Apak, Tuba Ünsal, Gürgen Öz ile birlikte oynadı.

Erdem Baş, 2016 yılında başrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Şakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Barış Başar ve Selma Kutluğ’un paylaştığı “Hangimiz Sevmedik” dizisinde oynadı.