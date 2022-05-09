BIST 2.459
DOLAR 14,97
EURO 15,74
ALTIN 901,16
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da genç öğretmen yoga kursunda tecavüze uğradı

İstanbul'da genç öğretmen yoga kursunda tecavüze uğradı

İSTANBUL'da yoga kursunda hipnozla tecavüz iddiası! Yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.’nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu

Abone ol

İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan Fatma N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden Fatma N. kursa kayıt oldu. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

Hipnozdayken, önce elle taciz sonra tecavüz
Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan Fatma N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı. Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği Fatma N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti. Fatma N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

Eğitmenimle özel ders yaptığım sırada...
İfadesi alınan öğretmen, Fatma N., eğitmeninin kendisiyle özel ders yaptığı sırada yarı uykuluyken önce taciz, ardından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ekrem İmamoğlu davet ederse gezisine katılacak mı?
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ekrem İmamoğlu davet ederse gezisine katılacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 milyon Suriyeli nasıl dönecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 milyon Suriyeli nasıl dönecek?
ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım
ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz
G7 ülkelerinden kritik karar: Rusya'nın petrolünü almayacağız
G7 ülkelerinden kritik karar: Rusya'nın petrolünü almayacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Türkiye 8 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 8 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Hakkari'de aylar önce çığ altında kalan İranlıların cesetleri bulundu
Hakkari'de aylar önce çığ altında kalan İranlıların cesetleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı