Abdulkadir Selvi açıkladı! Ekrem İmamoğlu davet ederse gezisine katılacak mı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisine Nagehan Alçı'yı davet etmesine gelen tepkiler üzerine "Bir sonraki geziye Abdülkadir Selvi'yi davet edeceğim" diye karşılık vermeşti. Abdulkadir Selvi, kendisine bir davet gelmesi durumunda İmamoğlu'nun gezisine katılıp katılmayacağını yazdı.

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İBB Başkanı EKrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine Nagehan Alçı, Ertuğrul ÖZkök ve Akif Beki gibi gibi gazetecileri davet etmesi muhalif medyada kıyameti kopardı. İmamoğlu'na "Ben bu otobüsten inerim" diyenler ateş püskürdü. İmamoğlu da gelen tepkiler üzerine "‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim" dedi. Hürriyet yazanı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'ndan davet gelmesi durumunda geziye katılmayacağını açıkladı.

Bu üslup nedir Allah aşkına?

"Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?" diye soran Abdulkadir Selvi, şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir gazeteciyi gezisine davet edemez mi? Eder, cumhurbaşkanı adaylığı için bir hareket başlatan Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder, beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu’nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü bu benim görevim.

İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki...

"Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu ilk yazan kişiyim. Kendisi de heyecanlı bir ses tonuyla arayıp, “Arkadaşlar söyledi. Benimle ilgili bir şey yazmışsınız?” diye adaylık konusunu sormuştu. Ben de kaynağımın sağlam olduğunu söylemiştim. Zaten süreç doğruladı."

Normalde ben gider miydim, giderdim ama..

"İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem."

İmamoğlu'nun adaylık mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok

"Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim."