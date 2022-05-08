Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasındaki sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Novak ve Ghezzal'ın (P) karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Batshuayi ile bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından 55 puanla 7. sırada yer bulan ve Avrupa şansını sürdüren Beşiktaş, 37. haftada Göztepe deplasmanına gidecek. 69 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kanarya, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma yolunda avantajlı konumda.

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6. dakikada Fenerbahçe, Filip Novak'ın golü ile maçta öne geçti! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta Serdar Dursun'dan seken top Filip Novak'ın önünde kaldı. Filip Novak'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluştu.

9. dakikada Beşiktaş, Michy Batshuayi ile penaltıdan yararlanamadı! Filip Novak'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geldi.

31. dakikada Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı golü ile maçta eşitliği yakaladı! Filip Novak'ın Kenan Karaman'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Rachid Ghezzal yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

50. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı! Rachid Ghezzal'ın ceza alanında soldan içeri gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geldi.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar (Atiba), Umut (Necip), Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal (Can), Larin (Güven), Batshuayi (N'Koudou)

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi (Çağtay), Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can (Osayi), Rossi, Serdar Dursun (Valencia)