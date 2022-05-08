Türkiye'nin kazanmasını istemeyen İran'dan alçak hamle! PKK'yı kurtardı

"Terör örgütü PKK'nın bölgeden temizlenmesi Türkiye'ye yarar" düşüncesiyle hareket eden İran yönetimi Irak ordusunun Sincar'daki operasyonunu durdurmak için Haşdi Şabi'yi devreye soktu.

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Irak ordusunun Sincar operasyonu terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha ifşa etti. Bölgede sağ ele geçirilen 200'ü aşkın PKK'lı teröristten 17'si yabancı uyruklu çıktı. Bu teröristlerden Amerikalı Vincent Mark ve Jean DeVola ile İngiliz Emer Edwards, örgüte DEAŞ ile mücadele amaçlı katıldıklarını ancak PKK'nın kendilerini aldatarak Türkiye ile çatışmaya ittiğini anlattı.

Batı'dan devşirilen teröristler hain örgütün kendilerine sürekli Türk düşmanlığı empoze ettiğini, Türk ordusu ile sıcak temasın devam ettiği bölgelere gönderdiğini ve Suriye ve Irak'ta Türk askerine karşı girdikleri çatışmalarda çok sayıda arkadaşlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hâle getirildiği itirafında bulundu.

Operasyonu İran durdurdu

Sincar operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) yönetiminden bir isim, "Irak ordusunun bölgeye girmesiyle PKK'nın tehditleri sebebiyle bir tür esir durumundaki 700 aile Sincar'ı terk etti. Bunlara ek olarak 300'ü aşkın genç örgüt mensubu dolaylı ya da direkt hizmet ettikleri terör yapılanmasından kaçarak farklı bölgelere yerleşti. Irak ordusunun başarı ile yürüttüğü operasyon İran'ın doğrudan müdahalesi sebebiyle durdu. Haşdi Şabi bu noktada doğrudan devreye girdi ve 'Sincar kırsalından PKK'nın tamamen temizlenmesi Türkiye'ye prim vermek olur' gerekçesini öne sürerek ordunun ilerleyişini durdurdu" bilgisini paylaştı.

Teröristlerin arasında hatırlı isimlerin akrabaları var

Sincar'da sağ yakalanan ve Suriye ile Irak cephelerinde Türk ordusuna karşı kullanılan bu teröristlere ilişkin bir baskı da vatandaşı oldukları ülke yöneticilerinden geldi. Hiçbir engelle karşılaşmadan terör bölgesine getirilen bu teröristler yıllarca kaldıkları terör kamplarında çektirdikleri onca fotoğrafa rağmen hiçbir takip ve sorguya tabi tutulmadan ülkelerine girip çıkabiliyorlar.

Bu durumun teröre destek mahiyetinde kendi aleyhlerinde kullanılmasından korkan Batılı ülke temsilcileri Irak makamlarından yakalanan hainleri bize sessiz biçimde teslim edin talebinde bulundu. Batılı ülkelerden PKK'ya katılan teröristler arasında bazı önemli iş ve siyaset adamlarının yakınları olduğu da tespit edildi.

Yabancı teröristleri İran istedi

Hadi Şabi'nin operasyon sürecinde yakalanan teröristleri istediğini de aktaran KDP'li yönetici, "Bu isimler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Slovakya ve ABD vatandaşları var. Şu ana dek bazılarının deport işlemi tamamlandı ancak Haşdi Şabi ilk anlarda bu yabancı teröristlerin kendilerine verilmesini istedi. Bu talepleri kabul edilmeyince PKK ile birlikte sorgu ifadelerinin paylaşılmasını engelleme yoluna gittiler. Çünkü o ifadeler de hem PKK'nın kendilerini aldattığı hem de örgüte Haşdi Şabi tarafından silah ve lojistik destek verildiği bilgileri vardı" diye konuştu.