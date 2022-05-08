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Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kabaağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.

Ekipler, 28 Bangladeş ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Bölgedeki araştırmalarını sürdüren ekiplerce, Boğaziçi Mahallesi'nde de 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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