Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.Abone ol
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kabaağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 28 Bangladeş ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Bölgedeki araştırmalarını sürdüren ekiplerce, Boğaziçi Mahallesi'nde de 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.