Bakan Soylu’dan Yalovalı şehidin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Teğmen Talha Bahadır’ın Yalova'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Bakan Soylu, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Talha Bahadır’ın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Ziyarette Soylu, şehidin babası Hakkı Bahadır’a sabırlarından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Soylu, şehidin annesi Emine Bahadır, 4 kardeşi ile babaannesine de başsağlığı diledi.

Ziyaretten dolayı Bakan Soylu’ya teşekkür eden baba Hakkı Bahadır, “Siz dik durunca biz de dik duruyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah sizi var etsin, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin. Çok önemli vatan, millet. Allah’a hamdolsun bugüne kadar iliklerimize kadar devleti, milletimizi yanımızda hissettik” diye konuştu.

Burada şehidin kardeşi Yasir Bahadır, Kuran-ı Kerim okuyarak, dua edildi. Soylu, ardından Bursa'ya hareket etti.

Ziyarette Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz de hazır bulundu.