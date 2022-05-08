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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

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Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bahçeli, "Sevgi iki kişiye muhtaçtır. Bunlardan birisi onu anlatan ve aktaran, diğeri ise onu anlayan ve yüreğinde taşıyandır. Yürekte olanın yüze vurması, yüzde bulunanın dilden akması mukadderdir." ifadelerini kullandı.

"Anne" demenin, solmayan sevgi, silinmeyen fazilet, feragat anlamına geldiğini belirten Bahçeli, aslında bütün günlerin annelerin olması gerektiğini vurguladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır. En başta şehit analarımız olmak üzere ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir."

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