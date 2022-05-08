BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
HABER /  SPOR
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti Stephen Curry üçlük yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti Stephen Curry üçlük yağdırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti.

Abone ol

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Bucks, sahasında Boston Celtics'i 103-101 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Jrue Holiday 25 sayı, Brook Lopez 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Jaylen Brown'ın 27 sayı, 12 ribaunt, Al Horford'un 22 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı Celtics'te Derrick White 14, Robert Williams 10 sayı kaydetti.

Warriors'tan Grizzlies potasına 17 üçlük
Batı Konferansı'nda oynanan maçta ise Golden State Warriors, sahasında Memphis Grizzlies'ı 142-112 mağlup etti.

Warriors'ta 30 sayı atan Stephen Curry takımının en skorer oyuncusu olurken, Jordan Poole 27, Klay Thompson 21, çaylak Jonathan Kuminga 18 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Grizzlies'ın all-star oyuncusu Ja Morant'in 34 sayı, 7 asisti mağlubiyete engel olamadı. Desmond Bane 16, Jaren Jackson 15 sayıyla maçı tamamladı.

nba
ÖNCEKİ HABERLER
19 mayıs şiirleri kısa 2 kıta -uzun 4 kıta 19 mayıs Atatürk şiirleri
19 mayıs şiirleri kısa 2 kıta -uzun 4 kıta 19 mayıs Atatürk şiirleri
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı
Bugün şevval ayının kaçı 6 günlük oruç ne zaman başlar Diyanet bilgisi
Bugün şevval ayının kaçı 6 günlük oruç ne zaman başlar Diyanet bilgisi
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 355. randevu! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 355. randevu! İşte muhtemel 11'ler
İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri
İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
'Tehdidi' mahkemeye taşıdılar! Yargıtay'dan emsal tazminat kararı
'Tehdidi' mahkemeye taşıdılar! Yargıtay'dan emsal tazminat kararı
İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri ve çocukları
İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri ve çocukları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Anneler Günü mesajı
Taksim’de dehşet anları: 'Abi ben öleceğim' diyerek aşağıya atladı
Taksim’de dehşet anları: 'Abi ben öleceğim' diyerek aşağıya atladı