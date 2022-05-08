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Kılıçdaroğlu'nun Yörük Festivali'ne neden gitmediği belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun Yörük Festivali'ne neden gitmediği belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti’ye yakın ve FETÖ’den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince’nin “Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali”'ne sponsor olmasına tepki gösterdiği ve bu nedenle gitmekten vazgeçtiği iddia edildi.

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CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

T24'te yer alan habere göre son anda gitmekten vazgeçen Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye yakın ve FETÖ’den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince’nin de sponsorlar arasında olmasının rahatsız olduğu öğrenildi.

Festivalin gala gecesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hemşehrilerine attığı toplu SMS mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da festivale katılacağı duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu açılışa gelmedi, mesaj göndermekle yetindi.

Vatandaşların geçim zorluğuna dikkati çekmek için evinde bir hafta elektriksiz oturan CHP liderinin, festival için yapılan yüklü harcama ve sponsorlar arasında yer alan bazı kuruluş ve firmaları öğrenince, parti tabanında oluşan rahatsızlığı dikkate alarak festivale katılmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.

Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin konaklama sponsoru olduğu belirtildi.

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