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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı

ANTALYA’da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek tartışan adam eşini sol kaçla baldırından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. 

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Dün akşam saatlerinde Mehmet F. E.(38) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen S.E. (29) ile konuşmak için adrese geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanarak kavgaya dönüştü. Bu sırada öfkeli adam yanında bulunan bıçak ile eşini sol kalça baldırından bıçakladıktan sonra evden kaçarak uzaklaştı.

Acı içerisinde kalan kadın bağırarak komşularından yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için mahallede ve kaçabileceği adreslerde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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