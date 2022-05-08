Anneler Günü şarkısı eğlenceli duygusal Anneler günü şarkı sözleri

Bugün hayatımıza değer katan annelerimizin en özel günü Anneler Günü... Bu sene anneler günü 8 mayıs pazar günü kutlanıyor. Annelerimizle doyasıya gezeceğimiz birlikte eğleneceğimiz anneler günü bu sene yasaksız geçecek. İşte annenizi sevindirecek, duygulandıracak anneler günü şarkıları ve anneler günü şarkı sözleri....

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En kıymetlimiz annelerimizin en güzel günü Anneler Günü 2022 yılında anneler günü 8 Mayıs pazar gününe denk geldi. Bu sene koronavirüs yasakları olmadan annelerimizle dışarda doyasıya zaman geçirebileceğiz. Annelerimize bugün doyasıya sarılabileceğiz. Peki anneler günü hediyesi neler alınır, uygun anneler günü hediye fikirleri neler? Anneler gününde evde neler yapılır? Anneler günü şarkıları ve duygusal anneler günü şarkı sözleri haberimizde...

ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI

ANNEMİZ



Güneşin alası çok

Her evin çilesi çok

Analar çeker yükü

Kimsenin bilesi yok

Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim

Anamız başımızda

Her öğün aşımızda

Ananın emeği var

Her iyi işimizde

Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim

Çocuğa bakar anne

Evine tapar anne

Gece gündüz çalışır

Yarını yapar anne

Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

ANNEM



Küçücükken başucumda

Bana ninni söylerdin

Sabahları uyanınca

Beni okşar severdin

Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine

Bugün hala kulağımda

Çınlıyor tatlı sesin

Benim annem kalbimin sen

En güzel yerindesin

Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine

CANDAN ERÇETİN - ANNEM

Hani eski zaman masalları anlatır

Hüznümü huzura dolarsın

Kaşım gözümden çok içim bir parçan

Annem sen benim yanıma kalansın

Hani bir biblon vardı kırdığım

Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın

Ama bil ki ben de parçalandım

Annem ben senin yanına kalanım

Annem annem

Sen üzülme

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Gel üzülme

Ben hâlâ senin

Dizlerinde

Uzayan sohbet gecelerinde

Rolleri unutup dost oluruz

Bizi bağlayan bu kan değil yalnız

Annem biz birbirimize kalanız

Ben kararlı uçarken yolumda

Sen çatık kaşlarının altında

Katıksız sevgiyle bakarsın

Annem sen benim yanıma kalansın

Annem annem

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Ben hâlâ senin