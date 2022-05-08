İstanbul Sarıyer'de iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti güzel diye ağzından vurdu

İstanbul Sarıyer'de Ece Erdoğan, 'kıskançlık' tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğan'ın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı.

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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Camiişerif Sokak'ta önceki gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevtap Gülünbülbülü ile eşinin kardeşinin nişanlısı Ece Erdoğan arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışma yaşanıyordu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iki elti arasındaki bu tartışmalardan biri olay günü sokakta yaşandı. İddiaya göre, kavga sırasında Sevtap Gülünbülbülü önce eltisini darp etti ardından belinden silah çıkardı, elti Ece Erdoğan silahı almak istediğinde eltisi ateş açtı.

Kurşun Ece Erdoğan'ın yanağına isabet etti. Ece Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Sevtap Gülünbülbülü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Daha güzelim diye kıskandı"

Hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanağına saplanan kurşun ameliyat ile alındı. Ameliyattan sonra yaşananları anlatan Ece Erdoğan; " Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu.

Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu." dedi.

Vuran elti tutuklandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane'de bir arkadaşının evinde saklanırken gözaltına alınan şüpheli elti Sevtap Gülünbülbülü emniyette verdiği ifadesinde; "Benis hep kıskanıyordu tartıştık" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.