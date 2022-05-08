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Gülben Ergen sahnede bir anda yere yığıldı korku dolu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, kısa süren tedavisinin ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının tansiyon problemi nedeniyle bayıldığı açıklandı.

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TFF 3. Lig 2. Grupta Şampiyon olan Düzcespor’un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı.

Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Gülben Ergen’in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak” dedi.

Gülben Ergen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastanenin önüne gelen özel araç ile ünlü sanatçı İstanbul’a gitti.

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