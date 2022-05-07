Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler çok kızgın: Fragman fena değildi film kötü bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıkmıştı. Bayramlaşma adı altındaki bu turneye gazetecileri de götüren İmamoğlu, İETT'nin VİP otobüsünü de seyahat için bölgeye göndermişti. İmamoğlu'nun VİP otobüste Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerle verdiği poz kitlesinde büyük bir tepkiye neden oldu.

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İmamoğlu'na sert paylaşımlarla tepki gösterenlere,, İmamoğlu'nun karşılığı ise, 'Vız gelir tırıs gider' oldu. İmamoğlu'nun bu sözleri de onu yeri göğe sığdıramayan kitlesinde tepkiye neden oldu.

İmamoğlu'nun karadeniz turu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartları zorlayan Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıktı. Bayramlaşma adı altındaki turda İmamoğlu bölgede mitingler düzenledi. İmamoğlu, bu seyahatte gazetecileri ağırlamak için VİP otobüsünü de bölgeye gönderdi.

Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök vip otobüste

Sabah'ta yer alan habere göre İmamoğlu'nun İETT'nin VİP aracını bölgeye göndermesi tepki çekerken, yanında yer alan gazeteciler de büyük tepki çekti. İmamoğlu'na yakın kişiler, özellikle Nagehan Alçı'nın otobüste yer almasına ateş püskürdü. İmamoğlu'nun 'Güç zehirlenmesi' yaşadığını ifade edenler çok sert sözlerle yüklendi.

İmamoğlu: vız gelir tırıs gider

Ekrem İmamoğlu, VİP otobüsteki fotoğrafın tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. İmamoğlu, ""Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." dedi.

İmamoğlu daha da ileri gitti, "Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum" dedi. Bu sözler ise adeta bombanın pimini çeken son ifadeler oldu.

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti...

İmamoğlu bu sözleri ile tepkileri daha da artırırken, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı oldu. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden Ece Üner çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Üner, "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti." dedi.

Yine İmamoğlu'na bugüne kadar kalkan olan isimlerden Ahmet Şık, "Her şey güzel olacaktı" lakin "Akıllı olmamız" istendi." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

Şahan Gökbakar: Konuştukça her şey daha kötüye gidiyor...

Şahan Gökbakar ise, İmamoğlu'nun tavrına, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "Vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil"e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???" paylaşımı ile tepki gösterdi.

Sanatçıların Ekrem İmamoğlu'na tepkileri şöyle:

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say: "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Ekrem İmamoğlu şimdi ne olacak?

Müzisyen Hayko Cepkin: "Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bir 'üstten bakış' hali deseek... Ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük.Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz: "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!"

Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün: "Şimdi bir şekilde oraya çağırılmış her kimse arkasından konuşmak da yakışmazdı kendisine. Onun için de müdafa eder gibi oldu. Avukatı değilim yine benim düşüncem.Ama vız ve tırıs olmadı.Herhalde asabı bozuk… İyi geceler"