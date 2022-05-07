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Dünya bu resmi konuşuyor! Siz bakınca ne görüyorsunuz?

Dünya bu resmi konuşuyor! Siz bakınca ne görüyorsunuz?

Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi.

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Sihire inanın ya da inanmayın, ancak bu resme uzun süre bakınca, merkezdeki madeni paranın gözlerinizin önünde kaybolmasına neden oluyor. Çevrimiçi oyun sitesi Rainbow Riches tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tasarım, Troxler Fading olarak da adlandırılan Troxler Etkisinden esinlenerek tamamlandı. 1804 yılında İsviçreli doktor Paul Troxler, beynin değişmeyen görsel sahnelere dikkat etmeyi bıraktığını keşfetmişti.

Bu resimde de görüntü çok bulanık ve belirsiz olduğundan, gözlerin odaklanabileceği çok az şey var. Bu yüzden resme uzun süre baktığınızda madeni paraya benzer dairenin yok olduğunu görmek mümkün. Sosyal medyada birçok kişi resme bir süre baktıktan sonra görüntünün kaybolduğunu söyledi. Peki sizin için de böyle mi?

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