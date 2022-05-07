Vahşet önce parçaları bulundu! Kalanını toprağa gömmüşler

NEVŞEHİR'den son gelen haber kan dondurdu. Göre beldesi yakınlarında arazide gezinti yapan bir vatandaş ceset parçaları ile karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler erkeğe ait cesedin diğer parçalarını gömülü halde buldu.Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

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Nevşehir'de parçalandıktan sonra araziye gömülmüş erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarında arazide gezinti yapan bir vatandaş, ceset parçasıyla karşılaştı. Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde erkeğe ait cesedin diğer parçalarını gömülü halde buldu.

Ceset parçaları, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgeye yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.